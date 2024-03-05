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Премьер: Азербайджан поддерживает экономические связи с 80 субъектами России

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Азербайджан поддерживает экономические связи с 80 субъектами России. Об этом заявил премьер-министр республики Али Асадов.
Премьер: Азербайджан поддерживает экономические связи с 80 субъектами России
  • РИА Новости

В ходе встречи с российским коллегой Михаилом Мишустиным глава правительства Азербайджана отметил, что Москва является для Баку одним из важных торговых партнёров.

«Торгово-экономические отношения между нашими странами развиваются быстрыми темпами. В 2023 году торговый оборот между Россией и Азербайджаном достиг рекордных почти $4,4 млрд», — приводит слова Асадова РИА Новости.

Также азербайджанский премьер высказался о дипломатических отношениях с Россией. По его словам, их укрепление является приоритетом для республики.

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