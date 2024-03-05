Премьер Азербайджана назвал приоритетом страны укрепление отношений с Россией
Соответствующее заявление он сделал на встрече с председателем правительства России Михаилом Мишустиным.
«Развитие отношений с дружественными странами, в том числе с Российской Федерацией, остаётся одним из важных приоритетов внешней политики Азербайджана», — цитирует его ТАСС.
Он подчеркнул, что страна нацелена на дальнейшее укрепление и наращивание добрососедских отношений, взаимовыгодного сотрудничества и стратегического партнёрства с Россией.
Ранее Мишустин заявил, что Россия заинтересована в укреплении сотрудничества с Азербайджаном.