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Премьер Азербайджана назвал приоритетом страны укрепление отношений с Россией

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Премьер-министр Азербайджана Али Асадов назвал укрепление отношений с Россией одним из приоритетов республики.

Соответствующее заявление он сделал на встрече с председателем правительства России Михаилом Мишустиным.

«Развитие отношений с дружественными странами, в том числе с Российской Федерацией, остаётся одним из важных приоритетов внешней политики Азербайджана», — цитирует его ТАСС.

Он подчеркнул, что страна нацелена на дальнейшее укрепление и наращивание добрососедских отношений, взаимовыгодного сотрудничества и стратегического партнёрства с Россией.

Ранее Мишустин заявил, что Россия заинтересована в укреплении сотрудничества с Азербайджаном.

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