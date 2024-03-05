Мишустин: Россия заинтересована в укреплении сотрудничества с Азербайджаном
Россия заинтересована в дальнейшем укреплении сотрудничества с Азербайджаном, заявил российский премьер Михаил Мишустин в ходе переговоров со своим азербайджанским коллегой Али Асадовым.
Об этом пишет ТАСС.
«Конечно, хочу сказать, что мы искренне заинтересованы в укреплении дружбы, сотрудничества с дружественным Азербайджаном», — отметил Мишустин.
Премьер-министр России прилетел в Баку с двухдневным визитом.
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