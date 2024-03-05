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Пушилин заявил о начале работ по разминированию Авдеевки

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Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил о начале работ по разминированию Авдеевки.
Пушилин заявил о начале работ по разминированию Авдеевки
  • РИА Новости

«К разминированию уже приступили сейчас, первые шаги для этого делаются. После этого — разбор завалов, параллельно будет проходить подключение и заведение туда электроэнергии, воды», — цитирует его РИА Новости.

Он также уточнил, что восстановление города начнётся после того, как противника выбьют с нынешних рубежей и линия фронта будет отодвинута на необходимое расстояние.

Ранее ВС России уничтожили бронетехнику и опорный пункт ВСУ на Авдеевском направлении.

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