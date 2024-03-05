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МО: ВСУ на Южно-Донецком направлении потеряли ЗРК Stormer и до 230 военных

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Украинские войска потеряли ЗРК Stormer и до 230 военных на Южно-Донецком направлении.
МО: ВСУ на Южно-Донецком направлении потеряли ЗРК Stormer и до 230 военных
  • РИА Новости

Как отмечается в сводке ведомства, на Южно-Донецком направлении ВС России нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах населённых пунктов Водяное ДНР и Малиновка в Запорожской области.

При этом потери украинской армии составили до 230 военнослужащих, два танка, две боевые бронированные машины, шесть автомобилей, гаубица «Мста-Б» и боевая машина ЗРК «Stormer» британского производства.

Кроме того, ВС России заняли более выгодные рубежи на Донецком направлении.

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