Украинские войска потеряли ЗРК Stormer и до 230 военных на Южно-Донецком направлении.

Как отмечается в сводке ведомства, на Южно-Донецком направлении ВС России нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах населённых пунктов Водяное ДНР и Малиновка в Запорожской области.

При этом потери украинской армии составили до 230 военнослужащих, два танка, две боевые бронированные машины, шесть автомобилей, гаубица «Мста-Б» и боевая машина ЗРК «Stormer» британского производства.

Кроме того, ВС России заняли более выгодные рубежи на Донецком направлении.