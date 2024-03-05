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ВС России заняли более выгодные рубежи на Донецком направлении

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Вооружённые силы России в течение суток вели активные боевые действия на Донецком направлении. 
ВС России заняли более выгодные рубежи на Донецком направлении
  • РИА Новости

Об этом информирует Минобороны России.

Отмечается, что российские войска заняли более выгодные рубежи по переднему краю.

В сводке говорится, что подразделения Южной группировки войск нанесли поражение формированиям 81-й аэромобильной, 22-й, 33-й, 42-й механизированных, 92-й штурмовой бригад ВСУ и 241-й бригады теробороны в районах Новомихайловки, Победы, Белогоровки, Нового и Курдюмовки (ДНР).

Также сообщается, что российские средства противовоздушной обороны сбили истребитель МиГ-29 Вооружённых сил Украины в Николаевской области.

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