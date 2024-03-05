RT в Telegram
Подпишись

Игнат: сообщения об использовании США F-35 в районе Украины требуют проверки

Короткая ссылка
Информация о том, что США использовали истребители F-35 для поиска позиций России в зоне СВО, требует проверки, считает советник командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.
Игнат: сообщения об использовании США F-35 в районе Украины требуют проверки
  • Gettyimages.ru

«У нас много экспертов, диванных и каких хочешь, которые «запускают» на Украину различную авиацию. Поэтому надо очень осторожно смотреть. Но если про это уже говорят серьёзные представители власти, чиновники, то информация действительно требует проверки», — сказал он в эфире телеканала «Рада», его слова приводит РИА Новости.

Глава Минобороны Сингапура Нг Энг Хен ранее рассказал, что Вашингтон применяет истребители F-35 для поиска позиций систем ПВО российских войск на Украине.

В Пентагоне опровергли эту информацию.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить