Игнат: сообщения об использовании США F-35 в районе Украины требуют проверки
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«У нас много экспертов, диванных и каких хочешь, которые «запускают» на Украину различную авиацию. Поэтому надо очень осторожно смотреть. Но если про это уже говорят серьёзные представители власти, чиновники, то информация действительно требует проверки», — сказал он в эфире телеканала «Рада», его слова приводит РИА Новости.
Глава Минобороны Сингапура Нг Энг Хен ранее рассказал, что Вашингтон применяет истребители F-35 для поиска позиций систем ПВО российских войск на Украине.
В Пентагоне опровергли эту информацию.