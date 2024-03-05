Игнат: сообщения об использовании США F-35 в районе Украины требуют проверки

Информация о том, что США использовали истребители F-35 для поиска позиций России в зоне СВО, требует проверки, считает советник командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

«У нас много экспертов, диванных и каких хочешь, которые «запускают» на Украину различную авиацию. Поэтому надо очень осторожно смотреть. Но если про это уже говорят серьёзные представители власти, чиновники, то информация действительно требует проверки», — сказал он в эфире телеканала «Рада», его слова приводит РИА Новости.

Глава Минобороны Сингапура Нг Энг Хен ранее рассказал, что Вашингтон применяет истребители F-35 для поиска позиций систем ПВО российских войск на Украине.

В Пентагоне опровергли эту информацию.