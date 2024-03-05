Аналитики США предложили схему смягчения указа Зеленского о запрете переговоров

Эксперты по международным отношениям Сэмюэл Чарап и Джереми Шапиро считают, что смягчение указа Владимира Зеленского о запрете вести переговоры с Россией может помочь начать подготовку базы для урегулирования конфликта.

«Киев мог бы уточнить, что указ распространяется только на президента России, а не на других представителей российского правительства», — пишут они в статье для Foreign Affairs.

Сесть за стол переговоров «будет непросто», однако альтернативой является лишь «изнурительная война», пишут авторы.

Российский министр иностранных дел Сергей Лавров отмечал, что сейчас мяч не на стороне России в вопросе переговоров с Украиной, Зеленский только должен отменить запрет на диалог с Москвой.