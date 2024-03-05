Президент России Владимир Путин в преддверии 8 Марта поблагодарил женщин — участниц спецоперации на Украине за службу, стойкость и мужество.

Глава государства обратился к участникам Всероссийского женского форума, организованного на выставке «Россия».

«Сотни женщин находятся сегодня на линии соприкосновения. Это врачи и медсёстры, военнослужащие разных специальностей... Благодарю вас за службу, за стойкость и мужество, за милосердие, отзывчивость и душевную щедрость», — сказал президент.

Во время послания Федеральному собранию Владимир Путин отметил, что подлинная элита России — это все, кто служит стране: труженики и воины, надёжные, проверенные, делом доказавшие свою преданность.