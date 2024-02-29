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Путин рассказал, кто является элитой России

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Российский лидер Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию рассказал, кто является элитой страны.
Путин рассказал, кто является элитой России
  • РИА Новости
  • © Максим Блинов

«Вы знаете, что слово «элита» во многом дискредитировали те, кто, не имея никаких заслуг перед обществом, считают себя какой-то кастой с особыми правами и привилегиями, особенно имею в виду тех, кто в предыдущие годы набили карманы за счёт всяких процессов в экономике 90-х годов. Вот они точно не элита. Подлинная, настоящая элита — все, кто служит России: труженики и воины, надёжные, проверенные, делом доказавшие свою преданность России», — сказал он.

Путин также отметил, что уже с 1 марта ветераны СВО, а также солдаты и офицеры, которые сражаются в действующих частях, смогут подать заявление для участия в первом учебном потоке кадровой программы «Время героев».

Ранее Путин призвал все органы власти и дальше поддерживать членов семей участников СВО.

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