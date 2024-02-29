Путин: прошу все органы власти и дальше поддерживать членов семей участников СВО

Президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию призвал все органы власти и дальше поддерживать членов семей участников СВО.

«Люди отправляют на фронт письма и посылки, тёплые вещи, маскировочные сети, перечисляют средства из своих, порой достаточно скромных, сбережений. Такая помощь бесценна. Это вклад каждого в нашу общую победу. Наши герои на передовой, в окопах — там, где труднее всего, знаю, что с ними вся страна... прошу все органы власти и впредь делать всё, чтобы поддержать семьи наших героев: родителей, жён, детей», — сказал он.

Ранее Путин заявил, что Россия будет всемерно помогать бойцам СВО, чтобы они смогли выполнить поставленные задачи.