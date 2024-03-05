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Политолог Мезюхо: Украина превратилась в международный коррупционный хаб

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Полина Полетаева
Политолог Иван Мезюхо, комментируя в беседе с RT заявление французского политика Флориана Филиппо о пропаже на Украине денежной помощи ЕС, отметил, что страна превратилась в международный коррупционный хаб.
Политолог Мезюхо: Украина превратилась в международный коррупционный хаб
  • AP

По словам политолога, тема продолжения финансирования украинского государства так или иначе не сходит с передовиц средств массовой информации Запада, потому что является отличным предлогом для «отмывания» средств.

«По большому счёту, Украина превратилась в международный коррупционный хаб. Если надо отмыть деньги, то поставляй гуманитарную помощь на Украину. Если надо заработать крупные суммы преступным путём — договаривайся о каких-то коррупционных связях с режимом Зеленского... И все будут довольны и европейские, и американские политики, и их киевские вассалы», — заявил собеседник RT.

Ранее Флориан Филиппо заявил, что €16 млрд из финансовой помощи Киеву от Евросоюза бесследно пропали.

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