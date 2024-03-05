Il Foglio: Италия потратила на военную поддержку Украины €2,2 млрд
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Об этом пишет издание Il Foglio со ссылкой на документы.
Как сказано в материале, официально на данный момент Рим потратил на военную помощь Киеву €0,691 млрд, но эти цифры не включают в себя «секретные данные» и издание может рассказать о настоящих масштабах военных обязательств Италии в отношении Украины.
«Цифра в три раза больше: €2,2 млрд, что совпадает с подаренной Украине техникой», — пишет Il Foglio.
В подтверждение этой информации газета приводит слова главы Минобороны Италии Гвидо Крозетто, который в недавнем интервью изданию Сorriere della Sera сообщил, что по объёму военной поддержки Украины Италия в Европе уступает только ФРГ и Британии.
24 февраля Владимир Зеленский сообщил о подписании двусторонних соглашений о сотрудничестве в сфере безопасности с Италией и Канадой.