Il Foglio: Италия потратила на военную поддержку Украины €2,2 млрд

Италия потратила на военную поддержку Киева, включая поставки вооружений, €2,2 млрд.

Об этом пишет издание Il Foglio со ссылкой на документы.

Как сказано в материале, официально на данный момент Рим потратил на военную помощь Киеву €0,691 млрд, но эти цифры не включают в себя «секретные данные» и издание может рассказать о настоящих масштабах военных обязательств Италии в отношении Украины.

«Цифра в три раза больше: €2,2 млрд, что совпадает с подаренной Украине техникой», — пишет Il Foglio.

В подтверждение этой информации газета приводит слова главы Минобороны Италии Гвидо Крозетто, который в недавнем интервью изданию Сorriere della Sera сообщил, что по объёму военной поддержки Украины Италия в Европе уступает только ФРГ и Британии.

24 февраля Владимир Зеленский сообщил о подписании двусторонних соглашений о сотрудничестве в сфере безопасности с Италией и Канадой.