Сальдо сообщил о ночной атаке беспилотников ВСУ на подстанцию в Каховке
- РИА Новости
По его словам, целью этой атаки являлось запугивание жителей города и округа. Сальдо отметил, что бессильные на фронте украинские командиры «стремятся отыграться на мирных жителях».
«Обещаю, весь ущерб поправим: инфраструктуру восстановим, людям обеспечим безопасность и необходимые условия для жизни, а преступников-террористов нейтрализуем», — написал губернатор в личном Telegram-канале.
Ранее Сальдо сообщил об атаке украинского БПЛА на автомобиль в Херсонской области, в результате которой погибли три человека.