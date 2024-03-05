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Сальдо сообщил о ночной атаке беспилотников ВСУ на подстанцию в Каховке

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Подстанция в городе Каховке Херсонской области в ночь на 5 марта подверглась атаке беспилотников Вооружённых сил Украины. Об этом сообщил губернатор области Владимир Сальдо.
Сальдо сообщил о ночной атаке беспилотников ВСУ на подстанцию в Каховке
  • РИА Новости

По его словам, целью этой атаки являлось запугивание жителей города и округа. Сальдо отметил, что бессильные на фронте украинские командиры «стремятся отыграться на мирных жителях».

«Обещаю, весь ущерб поправим: инфраструктуру восстановим, людям обеспечим безопасность и необходимые условия для жизни, а преступников-террористов нейтрализуем», — написал губернатор в личном Telegram-канале.

Ранее Сальдо сообщил об атаке украинского БПЛА на автомобиль в Херсонской области, в результате которой погибли три человека.

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