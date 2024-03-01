Сальдо: три человека погибли при атаке БПЛА на автомобиль в Херсонской области

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что три человека погибли в результате попадания беспилотника в автомобиль в регионе.

Об этом он написал в Telegram.

«Сегодня боевики украинских вооружённых формирований атаковали беспилотником автомобиль в селе Малая Кардашинка Голопристанского округа, убив трёх человек», — сообщил Сальдо.

Глава региона подчеркнул, что операторы врага специально направляют дроны на гражданские транспортные средства.

«Это явный террор против мирного населения Херсонской области, попытка запугать людей, подло отомстить им за их выбор быть с Россией», — указал он.

Ранее Сальдо сообщал, что ВСУ нанесли удары по зданию МФЦ и гуманитарному штабу в Новой Каховке.