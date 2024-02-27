Сальдо: ВСУ нанесли удары по зданию МФЦ и гуманитарному штабу в Новой Каховке
- РИА Новости
Об этом он написал в Telegram.
По словам Сальдо, удар был нанесён утром во вторник, 27 февраля.
«К счастью, обошлось без жертв и пострадавших. Посетители ещё не пришли, а сотрудники собрались на совещание в зале, отдалённом от эпицентра взрыва», — говорится в сообщении.
Губернатор добавил, что оба здания получили повреждения.
Ранее стало известно, что два человека получили ранения при атаке украинского БПЛА под Новой Каховкой Херсонской области.