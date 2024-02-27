Сальдо: ВСУ нанесли удары по зданию МФЦ и гуманитарному штабу в Новой Каховке

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что Вооружённые силы Украины нанесли удары при помощи дронов по зданиям МФЦ и Службы поддержки гражданского населения в Новой Каховке.

Об этом он написал в Telegram.

По словам Сальдо, удар был нанесён утром во вторник, 27 февраля.

«К счастью, обошлось без жертв и пострадавших. Посетители ещё не пришли, а сотрудники собрались на совещание в зале, отдалённом от эпицентра взрыва», — говорится в сообщении.

Губернатор добавил, что оба здания получили повреждения.

Ранее стало известно, что два человека получили ранения при атаке украинского БПЛА под Новой Каховкой Херсонской области.