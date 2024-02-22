Два человека пострадали при атаке украинского БПЛА в Херсонской области

Два человека получили ранения при атаке украинского БПЛА под Новой Каховкой Херсонской области, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

«На дороге Новая Каховка — Тополевка украинские террористы направили FPV-дрон на движущийся маршрутный автобус с пассажирами. Водителю удалось сманеврировать, благодаря чему взрыв произошёл снаружи», — заявил он.

Однако, по словам Сальдо, водитель и одна из пассажирок получили осколочные ранения. Женщину госпитализировали.

Вооружённые силы Украины 21 февраля подвергли артиллерийскому обстрелу Донецк. Как сообщил мэр города Алексей Кулемзин, в результате этого пострадала мирная жительница и получила повреждение больница.