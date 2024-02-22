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Два человека пострадали при атаке украинского БПЛА в Херсонской области

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Два человека получили ранения при атаке украинского БПЛА под Новой Каховкой Херсонской области, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.
Два человека пострадали при атаке украинского БПЛА в Херсонской области
  • РИА Новости

«На дороге Новая Каховка — Тополевка украинские террористы направили FPV-дрон на движущийся маршрутный автобус с пассажирами. Водителю удалось сманеврировать, благодаря чему взрыв произошёл снаружи», — заявил он.

Однако, по словам Сальдо, водитель и одна из пассажирок получили осколочные ранения. Женщину госпитализировали.

Вооружённые силы Украины 21 февраля подвергли артиллерийскому обстрелу Донецк. Как сообщил мэр города Алексей Кулемзин, в результате этого пострадала мирная жительница и получила повреждение больница.

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