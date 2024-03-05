В Воронежской области объявлена авиационная опасность, со стороны Украины к Воронежу приближаются беспилотники. Силы и средства ПВО приведены в готовность для отражения возможной атаки, сообщил губернатор Александр Гусев.

«Уважаемые воронежцы, объявляется авиационная опасность! Со стороны Украины к городу приближаются БПЛА. Силы и средства ПВО приведены в готовность для отражения возможной атаки», — написал глава области в Telegram.

Также перед этим ракетная опасность была объявлена в Старооскольском и Губкинском городских округах Белгородской области. Позднее в Губкинском городском округе опасность отменили.

Кроме того, пожар после взрыва произошёл на инфраструктурном объекте в Белгородской области. По информации МЧС, повреждён один резервуар.