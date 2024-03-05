В Воронежской области объявлена авиационная опасность
Гусев: к Воронежу со стороны Украины приближаются беспилотники
- РИА Новости
«Уважаемые воронежцы, объявляется авиационная опасность! Со стороны Украины к городу приближаются БПЛА. Силы и средства ПВО приведены в готовность для отражения возможной атаки», — написал глава области в Telegram.
Также перед этим ракетная опасность была объявлена в Старооскольском и Губкинском городских округах Белгородской области. Позднее в Губкинском городском округе опасность отменили.
Кроме того, пожар после взрыва произошёл на инфраструктурном объекте в Белгородской области. По информации МЧС, повреждён один резервуар.