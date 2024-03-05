Пожар после взрыва произошёл на инфраструктурном объекте в районе Губкина

Гладков: взрыв и пожар произошли в Белгородской области

Пожар после взрыва произошёл на инфраструктурном объекте в Губкинском городском округе в Белгородской области, пострадавших нет. Сейчас на месте работают аварийные службы.

РИА Новости

«ЧП в Губкинском городском округе. После взрыва зафиксирован пожар на инфраструктурном объекте. Пострадавших нет», — сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Он добавил, что все обстоятельства произошедшего устанавливаются. Также 5 марта украинские военные обстреляли железнодорожную станцию Глушково в Курской области, всего насчитали девять прилётов. Пострадавших нет, но на месте происшествия произошёл пожар.