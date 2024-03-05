Пожар после взрыва произошёл на инфраструктурном объекте в районе Губкина
Гладков: взрыв и пожар произошли в Белгородской области
- РИА Новости
«ЧП в Губкинском городском округе. После взрыва зафиксирован пожар на инфраструктурном объекте. Пострадавших нет», — сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Он добавил, что все обстоятельства произошедшего устанавливаются.
Также 5 марта украинские военные обстреляли железнодорожную станцию Глушково в Курской области, всего насчитали девять прилётов. Пострадавших нет, но на месте происшествия произошёл пожар.