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Пожар после взрыва произошёл на инфраструктурном объекте в районе Губкина

Гладков: взрыв и пожар произошли в Белгородской области

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Пожар после взрыва произошёл на инфраструктурном объекте в Губкинском городском округе в Белгородской области, пострадавших нет. Сейчас на месте работают аварийные службы.
Пожар после взрыва произошёл на инфраструктурном объекте в районе Губкина
  • РИА Новости

«ЧП в Губкинском городском округе. После взрыва зафиксирован пожар на инфраструктурном объекте. Пострадавших нет», — сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Он добавил, что все обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Также 5 марта украинские военные обстреляли железнодорожную станцию Глушково в Курской области, всего насчитали девять прилётов. Пострадавших нет, но на месте происшествия произошёл пожар.

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