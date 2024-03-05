Украинские военные обстреляли железнодорожную станцию Глушково в Курской области

На железнодорожной станции Глушково под Курском произошёл пожар после обстрела

Украинские военные обстреляли железнодорожную станцию Глушково в Курской области, всего насчитали девять прилётов. Пострадавших нет, но на месте происшествия произошёл пожар, сообщил губернатор Роман Старовойт. Возгорание уже потушено.

© РИА Новости / Сергей Аверин

В результате обстрела повреждены линии электропередачи, из-за этого без электроснабжения остались станция Глушково и село Кульбаки. Старовойт отметил, что как только будет безопасно, аварийные бригады приступят к восстановлению. 4 марта ВСУ обстреляли село Гуево Суджанского района. Повреждения получили здания объектов торговли и одно домовладение.