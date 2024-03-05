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Украинские военные обстреляли железнодорожную станцию Глушково в Курской области

На железнодорожной станции Глушково под Курском произошёл пожар после обстрела

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Украинские военные обстреляли железнодорожную станцию Глушково в Курской области, всего насчитали девять прилётов. Пострадавших нет, но на месте происшествия произошёл пожар, сообщил губернатор Роман Старовойт. Возгорание уже потушено.
Украинские военные обстреляли железнодорожную станцию Глушково в Курской области
  • © РИА Новости / Сергей Аверин

В результате обстрела повреждены линии электропередачи, из-за этого без электроснабжения остались станция Глушково и село Кульбаки.

Старовойт отметил, что как только будет безопасно, аварийные бригады приступят к восстановлению.

4 марта ВСУ обстреляли село Гуево Суджанского района. Повреждения получили здания объектов торговли и одно домовладение. 

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