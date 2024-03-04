АТ: Зеленского могут эвакуировать из Киева из-за обвала фронта
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Он отметил, что никто не может предсказать, насколько долго украинское правительство сможет продержаться при активном наступлении российской армии, растущих беспорядках и отказе от выборов.
«В этих условиях Пентагон может спасти Зеленского и перевести его в другое место, причём наиболее вероятное место — Львов», — говорится в материале.
Ранее посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник сообщил, что идут дискуссии по поводу трибунала для украинского режима.