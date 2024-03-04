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В МЧС поступило 156 обращений о повреждениях в зданиях Алма-Аты

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После землетрясения в Алма-Ате зафиксировано 156 обращений о повреждениях на социальных объектах и в многоквартирных домах.
В МЧС поступило 156 обращений о повреждениях в зданиях Алма-Аты
  • Gettyimages.ru
  • © Gary S Chapman

Об этом сообщило МЧС Казахстана.

«В настоящее время поступило 156 обращений о повреждениях на социальных объектах и в многоквартирных жилых домах в городе Алма-Ате», — отмечается в сообщении.

Ранее директор Института теории прогноза землетрясений и математической геофизики доктор физико-математических наук Пётр Шебалин в беседе с RT отметил, что Алма-Ата является высокосейсмичным регионом, где возможны сильные землетрясения.

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