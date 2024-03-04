Сейсмолог рассказал о возможности афтершоков после землетрясения вблизи Алма-Аты

Директор Института теории прогноза землетрясений и математической геофизики доктор физико-математических наук Пётр Шебалин в беседе с RT отметил, что Алма-Ата является высокосейсмичным регионом, где возможны сильные землетрясения.

«Этот регион является высокосейсмичным, и там сильные землетрясения возможны... Землетрясение произошло к югу от Алма-Аты. Конечно, в этом районе давно не было землетрясения такой силы», — отметил Шебалин.

Отвечая на вопрос о возможности афтершоков, специалист заявил, что для точного прогноза дальнейших событий необходимо подождать некоторое время.

«Пока афтершоков ещё не зарегистрировано. Если в течение примерно суток их не будет, то, скорее всего, их уже и не будет. Но нужно какое-то время подождать, чтобы можно было сказать, какая там ситуация с афтершоками», — заключил собеседник RT.

Ранее в МЧС Казахстана заявили, что землетрясение магнитудой 6,1 произошло вблизи Алма-Аты.