Военнослужащий: пёс по кличке Балбес погиб в зоне СВО, спасая бойцов от дрона

RT узнал детали о собаке-герое по кличке Балбес, которая погибла, спасая военных ВС России от дрона-камикадзе. Это произошло на Херсонском направлении, сообщил боец одного из подразделений, отметив, что по животному тоскуют.

«В тот момент, когда Балбес погиб, я стоял в наряде. Была объявлена команда о вражеских дронах. Кто в укрытие, кто открыл огонь. Из пострадавших — один Балбес», — рассказал собеседник.

Военный отметил, что солдат сопровождают ещё несколько собак — как компаньоны, они помогают отвлечься. В сети уже создали петицию к мэрии Москвы с предложением поставить памятник Балбесу.

По данным СМИ, пёс погиб 3 марта, когда на позиции залетел украинский БПЛА. Собака вцепилась в него зубами во время атаки, и заряд сдетонировал.

Также житель освобождённой Авдеевки Григорий и его супруга Екатерина рассказали корреспонденту RT Хассану Насру, что их собака каждый раз перед обстрелами со стороны ВСУ предупреждала семью об опасности.