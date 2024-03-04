Военнослужащий: пёс по кличке Балбес погиб в зоне СВО, спасая бойцов от дрона
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«В тот момент, когда Балбес погиб, я стоял в наряде. Была объявлена команда о вражеских дронах. Кто в укрытие, кто открыл огонь. Из пострадавших — один Балбес», — рассказал собеседник.
Военный отметил, что солдат сопровождают ещё несколько собак — как компаньоны, они помогают отвлечься. В сети уже создали петицию к мэрии Москвы с предложением поставить памятник Балбесу.
По данным СМИ, пёс погиб 3 марта, когда на позиции залетел украинский БПЛА. Собака вцепилась в него зубами во время атаки, и заряд сдетонировал.
Также житель освобождённой Авдеевки Григорий и его супруга Екатерина рассказали корреспонденту RT Хассану Насру, что их собака каждый раз перед обстрелами со стороны ВСУ предупреждала семью об опасности.