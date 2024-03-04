Семья из Авдеевки рассказала, как собака предупреждала их перед обстрелами ВСУ
«Мы по собаке определяли, что если собака начинает труситься и нервничать, это уже всё, где-то что-то должно лететь», — рассказывает его супруга Екатерина.
Два года Григорию и Екатерине пришлось жить в подвалах, но после освобождения города они могут спокойно гулять по нему.
Григорий рассказал, что прятался ещё и потому, что не хотел воевать на стороне Украины.
«[ВСУ] сразу хапали людей, молодых пацанов. Больной ты там, что... Всё, ты полностью здоровый, иди воевать», — отметил он.