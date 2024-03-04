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Семья из Авдеевки рассказала, как собака предупреждала их перед обстрелами ВСУ

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Житель освобождённой Авдеевки Григорий и его супруга Екатерина рассказали корреспонденту RT Хассану Насру, что их собака каждый раз перед обстрелами со стороны ВСУ предупреждала семью об опасности.

«Мы по собаке определяли, что если собака начинает труситься и нервничать, это уже всё, где-то что-то должно лететь», — рассказывает его супруга Екатерина.

Два года Григорию и Екатерине пришлось жить в подвалах, но после освобождения города они могут спокойно гулять по нему.

Григорий рассказал, что прятался ещё и потому, что не хотел воевать на стороне Украины.

«[ВСУ] сразу хапали людей, молодых пацанов. Больной ты там, что... Всё, ты полностью здоровый, иди воевать», — отметил он.

Подробнее — в сюжете.

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