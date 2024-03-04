Орбан: время в конфликте на Украине не на стороне Запада

Время в конфликте на Украине не на стороне Запада, а военная ситуация развивается в интересах России, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Политик выступил в Будапеште на конференции, организованной Торгово-промышленной палатой страны. Орбан заявил, что год назад военная ситуация была не столь очевидной, как сейчас.

Теперь совершенно ясно, что она склоняется в сторону России, подчеркнул глава правительства.

«Большинство стран Западной Европы, к сожалению, считают, что время на стороне Запада», — сказал Орбан, слова которого приводит ТАСС.

Венгерский премьер также выразил уверенность в том, что западные страны не смогут победить Россию в украинском конфликте.