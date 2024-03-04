Орбан: время в конфликте на Украине не на стороне Запада
- AP
Политик выступил в Будапеште на конференции, организованной Торгово-промышленной палатой страны. Орбан заявил, что год назад военная ситуация была не столь очевидной, как сейчас.
Теперь совершенно ясно, что она склоняется в сторону России, подчеркнул глава правительства.
«Большинство стран Западной Европы, к сожалению, считают, что время на стороне Запада», — сказал Орбан, слова которого приводит ТАСС.
Венгерский премьер также выразил уверенность в том, что западные страны не смогут победить Россию в украинском конфликте.