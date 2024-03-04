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На Украине заявили о готовности продолжить транзит газа из России

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Украина готова продолжить транзит газа из России после 2024 года, если будет такой запрос со стороны Европы, заявил украинский премьер Денис Шмыгаль.
На Украине заявили о готовности продолжить транзит газа из России
  • © РИА Новости / Иван Руднев

«Если европейские страны выступят либо консорциумом, либо кто-то из европейских партнёров выступит транзитёром уже своего газа, то мы готовы предоставлять такую услугу, как и делали до настоящего времени. Тут инициатива на стороне ЕС», — цитирует его ТАСС.

По словам политика, при этом в Киеве вести переговоры по этой теме с Москвой не собираются.

Ранее издание Politico со ссылкой на секретный документ Еврокомиссии сообщало, что остановка транзита российского газа через Украину грозит Евросоюзу потерей 5% импорта этого вида топлива.

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