На Украине заявили о готовности продолжить транзит газа из России
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«Если европейские страны выступят либо консорциумом, либо кто-то из европейских партнёров выступит транзитёром уже своего газа, то мы готовы предоставлять такую услугу, как и делали до настоящего времени. Тут инициатива на стороне ЕС», — цитирует его ТАСС.
По словам политика, при этом в Киеве вести переговоры по этой теме с Москвой не собираются.
Ранее издание Politico со ссылкой на секретный документ Еврокомиссии сообщало, что остановка транзита российского газа через Украину грозит Евросоюзу потерей 5% импорта этого вида топлива.