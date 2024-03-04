Богомаз: два человека пострадали в Брянской области при обстреле со стороны ВСУ

Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что два жителя посёлка Суземка ранены при обстреле со стороны украинцев.

Об этом он написал в своём Telegram-канале.

«Украинские террористы совершили обстрел административного центра Суземского района — Суземки. По предварительной информации, в результате террористической атаки два мирных жителя получили лёгкие ранения», — говорится в заявлении.

Уточняется, что пострадавшим уже оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Ранее Минобороны России сообщило, что средства ПВО сбили украинский БПЛА над Брянской областью.