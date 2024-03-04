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Богомаз: два человека пострадали в Брянской области при обстреле со стороны ВСУ

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Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что два жителя посёлка Суземка ранены при обстреле со стороны украинцев.
Богомаз: два человека пострадали в Брянской области при обстреле со стороны ВСУ
  • РИА Новости

Об этом он написал в своём Telegram-канале.

«Украинские террористы совершили обстрел административного центра Суземского района — Суземки. По предварительной информации, в результате террористической атаки два мирных жителя получили лёгкие ранения», — говорится в заявлении.

Уточняется, что пострадавшим уже оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Ранее Минобороны России сообщило, что средства ПВО сбили украинский БПЛА над Брянской областью.

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