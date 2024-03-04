Минобороны: ПВО сбили украинский БПЛА над Брянской областью

Минобороны России сообщило, что ПВО сбили украинский БПЛА над Брянской областью.

«Около 13:30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Брянской области», — сообщили в российском оборонном ведомстве.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что украинцы атаковали дроном-камикадзе окраину Шебекина.