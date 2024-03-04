Жертв и разрушений после землетрясения в Алма-Ате нет
Жертв и разрушений в результате землетрясения в казахстанской Алма-Ате нет. Об этом заявил начальник городского департамента по ЧС Нурлан Атыгаев.
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«Жертв и разрушений на данный момент не зафиксировано», — приводит ТАСС его слова.
Атыгаев призвал местных жителей соблюдать меры безопасности.
Ранее в МЧС Казахстана сообщили, что вблизи Алма-Аты произошло землетрясение магнитудой 6,1.
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