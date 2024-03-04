Российские спецслужбы пресекли массовые убийства, подготовленные разведкой Киева

Российские спецслужбы пресекли планы украинской разведки совершить массовые убийства с использованием яда.

Силовики обнаружили в тайнике, который показал завербованный Киевом мужчина, яд и психотропные препараты. Согласно анализу токсина, среди химикатов был аналог боевого отравляющего вещества BZ, созданный в США.

Как пояснил военкору RT Игорю Жданову полковник медслужбы запаса Михаил Супотницкий, данное вещество можно синтезировать только в государственных военных центрах.

Более того, из перехватов бесед украинского агента и его куратора удалось выяснить, что в Киеве планировали организацию массовых убийств на территории Мелитополя. Так, например, подмешивать яд предполагалось в еду в обычных столовых.

Ранее сотрудники ФСБ задержали трёх граждан Украины, готовивших теракт в Запорожской области с использованием аналога боевого отравляющего вещества BZ.

Возбуждено уголовное дело по статьям о приобретении и сбыте оружия массового поражения и о теракте.