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Доброволец: бойцы «Алании» уничтожают позиции ВСУ на Ореховском направлении

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Доброволец с позывным Джамбо рассказал, что бойцы роты БПЛА добровольческого подразделения «Алания» уничтожают позиции ВСУ на Ореховском направлении.
Доброволец: бойцы «Алании» уничтожают позиции ВСУ на Ореховском направлении
  • © РИА Новости / Сергей Аверин

Как он рассказал РИА Новости, украинские военные регулярно ставят свою технику в жилых домах близлежащих населённых пунктов. После разведки по их позициям применяются дроны-камикадзе.

«Этот подход позволяет нам держать противника в напряжении и даёт возможность нашим войскам контролировать ситуацию на Ореховском направлении», — объяснил Джамбо.

Так, например, по его словам, он сам активно работает по блиндажам ВСУ, получая координаты от соседних подразделений.

Ранее сообщалось, что российские танкисты уничтожили опорный пункт ВСУ в Запорожской области.

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