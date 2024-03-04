Доброволец: бойцы «Алании» уничтожают позиции ВСУ на Ореховском направлении
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Как он рассказал РИА Новости, украинские военные регулярно ставят свою технику в жилых домах близлежащих населённых пунктов. После разведки по их позициям применяются дроны-камикадзе.
«Этот подход позволяет нам держать противника в напряжении и даёт возможность нашим войскам контролировать ситуацию на Ореховском направлении», — объяснил Джамбо.
Так, например, по его словам, он сам активно работает по блиндажам ВСУ, получая координаты от соседних подразделений.
Ранее сообщалось, что российские танкисты уничтожили опорный пункт ВСУ в Запорожской области.