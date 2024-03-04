Доброволец с позывным Джамбо рассказал, что бойцы роты БПЛА добровольческого подразделения «Алания» уничтожают позиции ВСУ на Ореховском направлении.

Как он рассказал РИА Новости, украинские военные регулярно ставят свою технику в жилых домах близлежащих населённых пунктов. После разведки по их позициям применяются дроны-камикадзе.

«Этот подход позволяет нам держать противника в напряжении и даёт возможность нашим войскам контролировать ситуацию на Ореховском направлении», — объяснил Джамбо.

Так, например, по его словам, он сам активно работает по блиндажам ВСУ, получая координаты от соседних подразделений.

Ранее сообщалось, что российские танкисты уничтожили опорный пункт ВСУ в Запорожской области.