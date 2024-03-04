Экс-посол Украины в Казахстане объявлен в розыск и заочно арестован
Об этом пишет ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.
Отмечается, что вынесено постановление об объявлении Врублевского в федеральный, а затем в международный розыск.
Также столичный суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании экс-послу меры пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, исчисляя срок с момента его экстрадиции на территорию России, либо с момента задержания обвиняемого на российской территории.
Ранее суд заочно приговорил к пожизненному лишению свободы по делу о государственной измене актёра Кирилла Канахина, который совершил нападение на территорию России в составе запрещённой в России и признанной террористической организации «Русский добровольческий корпус».
* Внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.