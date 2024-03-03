Пушков: в Польше фермеры стали нападать на автомобили с украинскими номерами

Член Совета Федерации Алексей Пушков в своём Telegram-канале сделал репост сообщения о том, что на польско-украинской границе начали бить автомобили с украинскими номерами.

Как указывается в сообщении, приведённом сенатором, протестующие фермеры разбили стёкла в автомобилях, которые «были закуплены в Европе украинскими волонтёрами для нужд ВСУ».

Ранее представитель украинской госпогранслужбы Андрей Демченко в эфире всеукраинского телемарафона заявил, что протесты польских фермеров привели к тому, что очереди из грузовиков увеличились на КПП на границах с Венгрией, Румынией и Словакией.