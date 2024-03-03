Протесты фермеров привели к росту очередей на границах Украины с тремя странами
- AFP
«Мы видим увеличение очередей. Это на границе со Словакией, с нашей стороны это пункт пропуска «Ужгород». По состоянию на утро где-то 565 грузовиков находилось в очереди в ожидании проезда в сторону нашей страны. На территории Венгрии около 1,3 тыс. грузовиков, ещё около 300 грузовиков на территории Румынии», — цитирует его РИА Новости.
Демченко подчеркнул, что увеличение очередей на границе со Словакией, Венгрией и Румынией связано с блокированием украинско-польской границы фермерами Польши. По его словам, из-за протестов водители пытаются проехать на других направлениях и тем самым увеличивают очереди.
Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что Варшава ведёт переговоры с Киевом о временном полном закрытии границы для перевозок товаров.