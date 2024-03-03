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Протесты фермеров привели к росту очередей на границах Украины с тремя странами

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Представитель украинской госпогранслужбы Андрей Демченко в эфире всеукраинского телемарафона заявил, что протесты польских фермеров привели к тому, что очереди из грузовиков увеличились на КПП на границах с Венгрией, Румынией и Словакией.
Протесты фермеров привели к росту очередей на границах Украины с тремя странами
  • AFP

«Мы видим увеличение очередей. Это на границе со Словакией, с нашей стороны это пункт пропуска «Ужгород». По состоянию на утро где-то 565 грузовиков находилось в очереди в ожидании проезда в сторону нашей страны. На территории Венгрии около 1,3 тыс. грузовиков, ещё около 300 грузовиков на территории Румынии», — цитирует его РИА Новости.

Демченко подчеркнул, что увеличение очередей на границе со Словакией, Венгрией и Румынией связано с блокированием украинско-польской границы фермерами Польши. По его словам, из-за протестов водители пытаются проехать на других направлениях и тем самым увеличивают очереди.

Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что Варшава ведёт переговоры с Киевом о временном полном закрытии границы для перевозок товаров.

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