Разведчики 1-й танковой армии продолжают вести круглосуточную охоту за противником на Купянском направлении, помимо «сбросов» и FPV-дронов, российские бойцы активно применяют ПТУР, уничтожая живую силу и технику ВСУ.

Инициатива на Купянском направлении остаётся за подразделениями ВС России. В районах населённых пунктов Плетеневка, Синьковка, Казачья Лопань и Гатище по противнику плотно работает российская артиллерия. На всём участке этого фронта украинские войска пытаются контратаковать, но безуспешно.

Видео с места событий показал военкор RT Александр Симонов.

29 февраля в Минобороны России заявили, что российские войска улучшили тактическое положение на Купянском направлении.