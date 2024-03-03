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Военкор RT показал «охоту» разведчиков на технику ВСУ на Купянском направлении

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Разведчики 1-й танковой армии продолжают вести круглосуточную охоту за противником на Купянском направлении, помимо «сбросов» и FPV-дронов, российские бойцы активно применяют ПТУР, уничтожая живую силу и технику ВСУ.
Военкор RT показал «охоту» разведчиков на технику ВСУ на Купянском направлении
  • РИА Новости

Инициатива на Купянском направлении остаётся за подразделениями ВС России. В районах населённых пунктов Плетеневка, Синьковка, Казачья Лопань и Гатище по противнику плотно работает российская артиллерия. На всём участке этого фронта украинские войска пытаются контратаковать, но безуспешно.

Видео с места событий показал военкор RT Александр Симонов.

29 февраля в Минобороны России заявили, что российские войска улучшили тактическое положение на Купянском направлении.

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