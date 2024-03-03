Военкор RT показал «охоту» разведчиков на технику ВСУ на Купянском направлении
- РИА Новости
Инициатива на Купянском направлении остаётся за подразделениями ВС России. В районах населённых пунктов Плетеневка, Синьковка, Казачья Лопань и Гатище по противнику плотно работает российская артиллерия. На всём участке этого фронта украинские войска пытаются контратаковать, но безуспешно.
Видео с места событий показал военкор RT Александр Симонов.
29 февраля в Минобороны России заявили, что российские войска улучшили тактическое положение на Купянском направлении.