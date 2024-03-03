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Myśl Polska: ВС России ведут охоту на украинские радары и системы ПВО

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Вооружённые силы России охотятся на радары и системы противовоздушной обороны ВСУ. Об этом в статье для Myśl Polska пишет обозреватель Кшиштоф Подгурский.
Myśl Polska: ВС России ведут охоту на украинские радары и системы ПВО
  • РИА Новости

Журналист отметил, что российские войска атакуют украинские радары и позиции зенитных систем ракетами Х-31П и Х-59. Он добавил, что это подтверждается видеороликами, в которых запечатлены моменты уничтожения РЛС П-18 «Малахит» и элементов систем С-300.

По мнению обозревателя, за этим кроется стремление российских войск в значительной мере снизить боевой потенциал противника.

Ранее в Министерстве обороны России сообщили о 23 групповых ударах по объектам ВПК Украины, нанесённых в течение недели.

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