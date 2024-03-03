InfoBRICS: ВС России уничтожили сотни новейших образцов оружия НАТО на Украине
- РИА Новости
«Российские военные мастерски развенчивают мифы о превосходстве вооружений НАТО», — написал он в статье для InfoBRICS.
Босник подчеркнул, что Россия уничтожила сотни образцов западной бронетехники, артиллерии, системы ПВО, которые были переданы на Украину.
«В конце января они (ВСУ. — RT) потеряли несколько образцов новейшей натовской техники», — отметил эксперт.
Ранее российский министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Вооружённые силы России развернут дополнительные силы в двух военных округах в ответ на вызовы, которые могут возникнуть в связи с вхождением Финляндии и Швеции в НАТО.