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InfoBRICS: ВС России уничтожили сотни новейших образцов оружия НАТО на Украине

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Российская армия уничтожила сотни новейших образцов оружия НАТО на Украине и развенчала миф о превосходстве вооружения альянса. С таким мнением выступил военный эксперт Драго Босник.
InfoBRICS: ВС России уничтожили сотни новейших образцов оружия НАТО на Украине
  • РИА Новости

«Российские военные мастерски развенчивают мифы о превосходстве вооружений НАТО», — написал он в статье для InfoBRICS.

Босник подчеркнул, что Россия уничтожила сотни образцов западной бронетехники, артиллерии, системы ПВО, которые были переданы на Украину.

«В конце января они (ВСУ. — RT) потеряли несколько образцов новейшей натовской техники», — отметил эксперт.

Ранее российский министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Вооружённые силы России развернут дополнительные силы в двух военных округах в ответ на вызовы, которые могут возникнуть в связи с вхождением Финляндии и Швеции в НАТО.

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