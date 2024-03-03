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В ЛНР наградили артистов ансамбля песни и пляски ЦВО

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Артистов ансамбля песни и пляски Центрального военного округа (ЦВО) наградили в зоне спецоперации в Луганской Народной Республике, сообщило Минобороны России.

Отмечается, что начальник ансамбля вручил артистам медали Жукова, медали «За воинскую доблесть» II степени и «Участнику специальной военной операции».

«Всего с начала СВО военные артисты группировки войск «Центр» провели более 450 концертов для военнослужащих и гражданского населения на освобождённых территориях», — заявили в ведомстве.

28 февраля замдиректора Росгвардии генерал-лейтенант Алексей Воробьёв вручил военнослужащим и сотрудникам государственные и ведомственные награды во время поездки в зону СВО.

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