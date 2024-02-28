Замглавы Росгвардии совершил рабочую поездку в зону проведения СВО

Заместитель директора Росгвардии генерал-лейтенант Алексей Воробьёв в ходе поездки в зону проведения спецоперации вручил военнослужащим и сотрудникам государственные и ведомственные награды.

Отмечается, что Воробьёв проверил готовность сил и средств группировки войск Росгвардии к выполнению задач по обеспечению безопасности на выборах президента Российской Федерации в Донецкой Народной Республике.

Кроме того, он наградил отличившихся военнослужащих и сотрудников Росгвардии государственными и ведомственными наградами.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что сотрудники ФСБ России по республике совместно с подразделениями военной комендатуры и Росгвардии перехватили британский реактивный беспилотник-камикадзе Banshee Jet-80.