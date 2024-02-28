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Замглавы Росгвардии совершил рабочую поездку в зону проведения СВО

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Заместитель директора Росгвардии генерал-лейтенант Алексей Воробьёв в ходе поездки в зону проведения спецоперации вручил военнослужащим и сотрудникам государственные и ведомственные награды.
Замглавы Росгвардии совершил рабочую поездку в зону проведения СВО
  • © Росгвардия

Отмечается, что Воробьёв проверил готовность сил и средств группировки войск Росгвардии к выполнению задач по обеспечению безопасности на выборах президента Российской Федерации в Донецкой Народной Республике.

Кроме того, он наградил отличившихся военнослужащих и сотрудников Росгвардии государственными и ведомственными наградами.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что сотрудники ФСБ России по республике совместно с подразделениями военной комендатуры и Росгвардии перехватили британский реактивный беспилотник-камикадзе Banshee Jet-80.

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