ВС России захватили в Авдеевке БТР М113 времён Вьетнамской войны
Об этом сообщил корреспондент РИА Новости.
По словам замкомандира батальона по вооружению с позывным «Ротор», ВСУ поставили достаточно большую партию этих БТР.
«Данная модель примечательна тем, что она является в общем-то ещё и транспортом для 120-мм миномёта. По сути, это кочующее огневое средство», — добавил он.
Также российским военным удалось захватить турецкий и британский бронеавтомобили.
В конце декабря ВС России на Краснолиманском направлении захватили литовскую станцию радиоэлектронной борьбы (РЭБ) Sky Wiper Omni.