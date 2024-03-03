Бойцы российской группировки войск «Центр» захватили в ходе штурма Авдеевки некоторые образцы западной техники, например американский бронетранспортёр М113 времён Вьетнамской войны.

Об этом сообщил корреспондент РИА Новости.

По словам замкомандира батальона по вооружению с позывным «Ротор», ВСУ поставили достаточно большую партию этих БТР.

«Данная модель примечательна тем, что она является в общем-то ещё и транспортом для 120-мм миномёта. По сути, это кочующее огневое средство», — добавил он.

Также российским военным удалось захватить турецкий и британский бронеавтомобили.

В конце декабря ВС России на Краснолиманском направлении захватили литовскую станцию радиоэлектронной борьбы (РЭБ) Sky Wiper Omni.