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Российские военные нанесли точечные удары по укрепрайонам ВСУ в Тоненьком

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Российские артиллеристы нанесли точечные удары по укреппозициям ВСУ в населённом пункте Тоненькое перед штурмом, заявил оператор разведывательного беспилотника группировки войск «Юг» с позывным Шмель.
Российские военные нанесли точечные удары по укрепрайонам ВСУ в Тоненьком
  • РИА Новости

«Перед тем как штурмовать позиции... коптеры ВС России выявили укреплённые замаскированные наблюдательные пункты и огневые точки противника и передали полученные данные артиллерии», — рассказал он РИА Новости.

По словам собеседника агентства, потом артиллеристы нанесли несколько точечных ударов по позициям ВСУ.

Ранее сообщалось, что ВС России за неделю нанесли 23 групповых удара по военным объектам Украины.

Подразделения группировки войск «Центр» освободили населённые пункты Ласточкино, Северное, Петровское.

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