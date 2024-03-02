Российские бойцы показали военкору RT Александру Яремчуку американский БТР М113 А2, захваченный при боях за Авдеевку.

Один из самых популярных бронетранспортёров применялся США ещё в ходе конфликта во Вьетнаме. Одну из таких машин российские подразделения ЦВО захватили под Авдеевкой практически целой.

«По сути, это кочующее огневое средство: миномётный расчёт — три человека. После модернизации в Германии должен был стоять миномёт Tampella 120 мм. По неизвестным мне причинам здесь оказался 120-мм советский миномёт», — пояснил российский боец.

27 февраля Министерство обороны России заявило об уничтожении Abrams ВСУ на Авдеевском направлении.

Советник главы ДНР Ян Гагин сообщил, что танк ещё до передачи украинским войскам был лишён всех передовых технологий.