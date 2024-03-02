Лавров: России жаль, что Армения взяла курс на ухудшение отношений

Российский министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что России жаль, что Армения взяла курс на ухудшение двусторонних отношений с Москвой.

Об этом дипломат сказал в ходе пресс-конференции по итогам дипломатического форума в Анталье.

«Нам жаль, что армянское руководство приняло, судя по всему, сознательное решение последовательно вести линию на ухудшение отношений с Россией», — отметил министр.

Лавров назвал несоюзническим поведением обвинения Москвы со стороны Еревана в ситуации вокруг Нагорного Карабаха. Он напомнил, что именно Россия остановила войну в регионе.

По мнению Лаврова, в настоящий момент власти Армении по какой-то причине желают выстраивать отношения с врагами своих друзей.