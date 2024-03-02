Лавров: России жаль, что Армения взяла курс на ухудшение отношений
- РИА Новости
Об этом дипломат сказал в ходе пресс-конференции по итогам дипломатического форума в Анталье.
«Нам жаль, что армянское руководство приняло, судя по всему, сознательное решение последовательно вести линию на ухудшение отношений с Россией», — отметил министр.
Лавров назвал несоюзническим поведением обвинения Москвы со стороны Еревана в ситуации вокруг Нагорного Карабаха. Он напомнил, что именно Россия остановила войну в регионе.
По мнению Лаврова, в настоящий момент власти Армении по какой-то причине желают выстраивать отношения с врагами своих друзей.