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Лавров: России жаль, что Армения взяла курс на ухудшение отношений

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Российский министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что России жаль, что Армения взяла курс на ухудшение двусторонних отношений с Москвой.
Лавров: России жаль, что Армения взяла курс на ухудшение отношений
  • РИА Новости

Об этом дипломат сказал в ходе пресс-конференции по итогам дипломатического форума в Анталье.

«Нам жаль, что армянское руководство приняло, судя по всему, сознательное решение последовательно вести линию на ухудшение отношений с Россией», — отметил министр.

Лавров назвал несоюзническим поведением обвинения Москвы со стороны Еревана в ситуации вокруг Нагорного Карабаха. Он напомнил, что именно Россия остановила войну в регионе.

По мнению Лаврова, в настоящий момент власти Армении по какой-то причине желают выстраивать отношения с врагами своих друзей.

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