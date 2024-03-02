Лавров: власти Армении желают выстраивать отношения с врагами своих друзей

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что в настоящий момент власти Армении по какой-то причине желают выстраивать отношения с врагами своих друзей.

Об этом дипломат сказал в ходе пресс-конференции по итогам Анталийского дипломатического форума.

«В Армении почему-то считают, что нужно жизнь свою выстраивать не в сотрудничестве с ближайшими соседями и исторически солидарными с тобой народами, а с теми, кто выступает против твоих друзей», — отметил Лавров.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщал, что заявления о «давлении» на Армению не соответствуют действительности.

Российский посол в Ереване Сергей Копыркин заявил, что разговоры о диверсификации внешней и оборонной политики Армении воспринимаются как дистанцирование от России.