Лавров: власти Армении желают выстраивать отношения с врагами своих друзей
- РИА Новости
Об этом дипломат сказал в ходе пресс-конференции по итогам Анталийского дипломатического форума.
«В Армении почему-то считают, что нужно жизнь свою выстраивать не в сотрудничестве с ближайшими соседями и исторически солидарными с тобой народами, а с теми, кто выступает против твоих друзей», — отметил Лавров.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщал, что заявления о «давлении» на Армению не соответствуют действительности.
Российский посол в Ереване Сергей Копыркин заявил, что разговоры о диверсификации внешней и оборонной политики Армении воспринимаются как дистанцирование от России.