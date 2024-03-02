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Четыре сотрудника СК России пострадали при атаке БПЛА ВСУ в Брянской области

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В Брянской области четыре сотрудника Следственного комитета России получили ранения в результате детонации взрывного устройства, сброшенного с беспилотного летательного аппарата Вооружённых сил Украины.
Четыре сотрудника СК России пострадали при атаке БПЛА ВСУ в Брянской области
  • РИА Новости

Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

По словам губернатора, атака произошла 2 марта в Стародубском муниципальном округе, когда следственная группа СК России проводила следственные действия в приграничном районе.

«Следователь и следователь-криминалист СК России получили ранения, ещё двое сотрудников ведомства контужены в результате детонации взрывного устройства, сброшенного с беспилотного летательного аппарата ВСУ», — говорится в сообщении.

Богомаз добавил, что в настоящий момент всем пострадавшим оказывают медицинскую помощь.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что с беспилотника было сброшено взрывное устройство на окраину села Щетиновка.

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