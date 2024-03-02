Гладков: дрон сбросил взрывное устройство в селе Щетиновка Белгородской области
- AP
Об этом он написал в Telegram.
«Взрывное устройство было сброшено с БПЛА на окраине села Щетиновка Белгородского района. В результате взрыва пострадавших нет», — говорится в сообщении.
По словам губернатора, в результате атаки линии электропередачи получили повреждения. Из-за этого два населённых пункта оказались обесточены.
Ранее в Минобороны России заявили, что российские средства ПВО сбили очередной беспилотник ВСУ в небе над Белгородской областью.