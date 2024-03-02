RT в Telegram
Подпишись

Гладков: дрон сбросил взрывное устройство в селе Щетиновка Белгородской области

Короткая ссылка
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что с беспилотника было сброшено взрывное устройство на окраину села Щетиновка.
Гладков: дрон сбросил взрывное устройство в селе Щетиновка Белгородской области
  • AP

Об этом он написал в Telegram.

«Взрывное устройство было сброшено с БПЛА на окраине села Щетиновка Белгородского района. В результате взрыва пострадавших нет», — говорится в сообщении.

По словам губернатора, в результате атаки линии электропередачи получили повреждения. Из-за этого два населённых пункта оказались обесточены.

Ранее в Минобороны России заявили, что российские средства ПВО сбили очередной беспилотник ВСУ в небе над Белгородской областью.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить