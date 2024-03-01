Силы ПВО России сбили очередной БПЛА ВСУ в Белгородской области

В Минобороны России заявили, что российские средства ПВО сбили очередной беспилотник ВСУ в небе над Белгородской областью.

«Около 14:30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в заявлении. Уточняется, что дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области. Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал об уничтожении нескольких целей в небе над регионом.