Силы ПВО России сбили очередной БПЛА ВСУ в Белгородской области
«Около 14:30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в заявлении.
Уточняется, что дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области.
Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал об уничтожении нескольких целей в небе над регионом.