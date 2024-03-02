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NYT: слабая оборона ВСУ рядом с Авдеевкой является причиной продвижения России

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Слабая оборона ВСУ является причиной продвижения российской армии после освобождения Авдеевки в ДНР. Об этом говорится в материале газеты The New York Times.
NYT: слабая оборона ВСУ рядом с Авдеевкой является причиной продвижения России
  • AP

«Есть ещё одна причина продвижения российских войск в этом районе — плохая оборона Украины», — отмечается в тексте.

Авторы статьи подчёркивают, что ВС России продолжают достигать небольших, но быстрых успехов за пределами Авдеевки.

Ранее издание Responsible Statecraft сообщило, что украинское руководство может решиться на запуск переговоров по урегулированию конфликта с Россией на фоне провалов Вооружённых сил Украины на фронте.

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