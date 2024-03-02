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RS: провалы ВСУ на фронте подтолкнут Украину к переговорам с Россией

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Украинское руководство может решиться на запуск переговоров по урегулированию конфликта с Россией на фоне провалов Вооружённых сил Украины на фронте.
RS: провалы ВСУ на фронте подтолкнут Украину к переговорам с Россией
  • AP

Об этом пишет издание Responsible Statecraft.

«Сдвиг в позиции Украины — это знак того, насколько отчаянной становится ситуация для её вооружённых сил, которые недавно спешно бежали из Авдеевки», — говорится в публикации.

В качестве примера изменения отношения киевского режима к переговорам автор статьи привёл недавнее заявление главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака по поводу того, что Россию могут пригласить на саммит по «формуле мире».

Кроме того, отмечает автор, задержка помощи со стороны Вашингтона также подталкивает Киев к дипломатическому урегулированию конфликта.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова подчеркнула, что США и их сателлиты должны отказаться от «формулы Владимира Зеленского» для урегулирования ситуации на Украине.

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